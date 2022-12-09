Госпереворот в Германии: участников путча вербовали с помощью экстрасенсов
Источник:Spiegel
В Германии группа экстремистов планировала устроить государственный переворот. Будущих участников группировки проверяли ясновидящие.
Во время обысков у более 50 обвиняемых изъяли винтовки, пистолеты калибра 9 миллиметров, мечи, ножи, электрошокеры, боевые шлемы, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие. Также правоохранители нашли более 130 тысяч евро наличными и много золота и серебра, что поразило их.
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Экстрасенсы проверяли будущих членов группировки
Группировка экстремистов, которая планировала провести государственный переворот в Германии, была разделена на 2 группы:
- гражданскую часть с внутренним названием "Совет",
- воинскую часть – "теневое правительство", которое также называли "Новая немецкая армия".
Очаги сети были в Баден-Вюртемберг, Саксонии и Тюрингии. В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера. Среди членов сети были представители самых разных профессий:
- шеф-повар,
- мастер-кровельщик,
- летчик,
- юрист с докторской степенью,
- певец-тенор,
- врач, отвечавший за "духовные вопросы" и пожертвовавший группе 20 тысяч евро,
- 2 ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".
По данным прокуратуры, подозреваемых объединило "глубокое непринятие государственных институтов и демократии в Германии". Поэтому они планировали сменить систему силовым путем.
По информации правоохранителей, группировка до последнего пыталась завербовать новых членов. В частности, 10 ноября несколько представителей провели конфиденциальную встречу на Севере Германии, пытаясь склонить на свою сторону полицейских. Федеральная прокуратура попытается выяснить, можно ли классифицировать действия группы как государственную измену.
В Германии готовили попытку переворота: коротко
- Немецкие правоохранители провели спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг.
- Обыски прошли в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, в том числе казармах Командования сил специального назначения в Кальве.
- В общей сложности 52 подозреваемых находятся под следствием за членство или поддержку террористической организации.
- Это была одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов, которая проводилась в Германии.