Сотни групп для казней и арестов: жуткие детали попытки госпереворота в Германии

В Германии группа приверженцев германского империализма готовила государственный переворот. По данным прокуратуры, мятежники планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии.

В Бундестаге состоялся ряд закрытых расследований. Там обсудили все подробности расследования.

Важно Топ-политики и журналисты: подозреваемые в подготовке переворота в Германии имели список врагов

В частности, представлены результаты рейвов и первые отчеты. Прокуроры рассказали, что подозреваемые хотели создать 280 вооруженных подразделений по всей территории Германии. Им собирались поручить "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.

Конкретные приготовления мятежники уже провели в землях Саксонии, Тюрингии и Баден-Вюртемберг. Их планы шокируют.

Детали о попытке госпереворота в Германии