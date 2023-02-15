Кейс Молдовы – приговор могуществу России, – политолог о попытках дестабилизации в этой стране

Вчера Молдова "для обеспечения безопасности" закрывала воздушное пространство. Это произошло на фоне заявлений президента Молдовы Марии Санду о возможности переворота в республике с участием, в частности, российских провокаторов.

Россия может дестабилизировать ситуацию в тех европейских странах, где у нее осталось влияние. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. А также, где масштаб этих стран позволяет ей это сделать небольшими ресурсами.

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Россия пытается раскачать Молдову

По его словам, в Украине это сделать не удалось, поэтому Россия сейчас пытается раскачать Молдову.

Это также повышает для Украины риски военного характера, не говоря о всех остальных. Это комплексный вызов для украинской национальной безопасности в случае, если Молдова дестабилизируется Россией и там усилится российское влияние,

– отметил он.

Саакян подчеркнул, что украинские спецслужбы отслеживали эту ситуацию и передали соответствующие данные Молдове.

"Это подтверждает, что наши спецслужбы глубоко в теме и хорошо ориентируются в деятельности России по нашим соседям, в частности, по Молдове. Наши спецслужбы действительно профессионально действуют и не только внутри Украины", – подчеркнул он.

Сможет ли Россия дестабилизировать ситуацию в Молдове: смотрите видео

Расслабляться пока рано

По его мнению, дестабилизируя ситуацию в Молдове, Россия может продемонстрировать свою силу. В общем, кейс Молдовы – это приговор российскому могуществу. Это масштаб врага, в отношении которого Россия может потянуть игру и еще может надорваться.

Рассказывали, что Вашингтон будут "испепелять" и какими-то "вундер вафлями" "смывать" Лондон цунами высотой с небоскреб. А в результате не могут осуществить комплекс мер разведывательного и диверсионного характера по Молдове,

– заметил политолог.

Он обратил внимание на то, что Россию "спалила" украинская спецслужба, и в результате Молдова начинает целый ряд шагов по преодолению российского влияния внутри. Более того, она получает еще поддержку со стороны западных стран.

"Путин, как всегда всех, "переиграл". Но по Молдове игра еще не завершена. Там есть целый комплекс вопросов, которые Россия может использовать и она будет пытаться это делать. У нее далеко не все карты на руках сыграны. Поэтому расслабляться по Молдове пока очень рано", – считает Олег Саакян.

Возможность дестабилизации ситуации в Молдове: мнение аналитиков

Военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что Европа сделает все для стабилизации ситуации в Молдове и не позволит деструктивным группировкам раздуть эту ситуацию. По его мнению, путинская Россия пытается заставить украинские силы обороны переместить часть сил и средств на этот участок фронта и ослабить этим другие.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Россия, стремясь дестабилизировать ситуацию в Молдове, преследует 2 цели: создать дополнительную точку напряжения на европейском континенте и дополнительное давление в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. По его мнению, провести операцию "зеленых человечков" здесь невозможно. Ведь Молдова – это анклав между Румынией и Украиной, и у нее нет внешнего выхода.