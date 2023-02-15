Росія може дестабілізувати ситуацію в тих європейських країнах, де у неї залишився влив. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. А також де масштаб цих країн дозволяє їй це зробити невеликими ресурсами.

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Росія намагається хитнути Молдову

За його словами, в Україні це зробити не вдалося, тому Росія зараз намагається хитнути Молдову.

Це також підвищує для України ризики воєнного характеру, не говорячи про всі інші. Це комплексний виклик для української національної безпеки у випадку, якщо Молдова дестабілізується Росією і там посилиться російський вплив,

– зазначив він.

Саакян наголосив, що українські спецслужби відстежували цю ситуацію і передали відповідні дані Молдові.

"Це підтверджує, що наші спецслужби глибоко в темі і добре орієнтуються в діяльності Росії по нашім сусідам, зокрема, по Молдові. Наші спецслужби, дійсно, фахово діють і не тільки всередині України", – підкреслив він.

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Розслаблятися поки зарано

На його думку, дестабілізуючи ситуацію в Молдові, Росія може продемонструвати свою силу. Загалом кейс Молдови – це вирок російській могутності. Це масштаб ворога, стосовно якого Росія може потягнути гру і ще й може надірватися.

Розповідали, що Вашингтон будуть "іспєпелять" і якимись "вундер вафлями" "змивати" Лондон цунамі висотою з хмарочос. А в результаті не можуть здійснити комплекс заходів розвідувального та диверсійного характеру по Молдові,

– зауважив політолог.

Він звернув увагу на те, що Росію "спалила" українська спецслужба, і в результаті Молдова починає цілу низку кроків по подоланню російського впливу всередині. Більш того, отримує ще підтримку з боку західних країн.

"Путін, як завжди всіх, "переграв". Але по Молдові гра ще не завершена. Там є цілий комплекс питань, які Росія може використовувати і вона буде намагатися це робити. У неї далеко ще не всі карти на руках зіграні. Тому розслаблятися по Молдові поки що дуже зарано", – вважає Олег Саакян.

Зверніть увагу! 14 лютого Молдова майже на півтори години закрила свій повітряний простір. Причиною закриття авіапростору стала повітряна куля, яку виявили над Молдовою в районі міста Сороки. Через ймовірну загрозу, яку міг становити цей об'єкт, Міноборони наказало закрити небо для цивільних літаків.

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