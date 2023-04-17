В Судане во время беспорядков погибли сотрудники ООН: WFP прекращает операции
Источник:Всемирная продовольственная программа
Утром 15 апреля в Судане начались столкновения между армией и Силами оперативной поддержки RSF. Позже стало известно, что во время беспорядков погибли сотрудники ООН.
Среди погибших во время беспорядков в Судане обнаружили троих сотрудников Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН, еще двое получили ранения. Об этом заявила исполнительный директор WFP Синди Маккейн.
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Из-за гибели сотрудников WFP прекращает операции в Судане
Я возмущена трагической смертью трех сотрудников WFP в субботу, 15 апреля, во время столкновений в Кабкабии, Северный Дарфур, во время выполнения своих обязанностей по спасению жизни на передовом глобальном кризисе голода. В том же инциденте пострадали также двое сотрудников WFP,
– заявила Маккейн.
По ее словам, гуманитарные работники нейтральны и никогда не должны быть мишенью. Также исполнительный директор WFP подчеркнула, что угрозы командам WFP делают невозможным безопасную и эффективную работу в стране и выполнение важной работы.
Пока мы рассматриваем развитие ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане,
– добавила она.
Тем временем BBC пишет, что трое сотрудников WFP погибли в субботу после того, как между военизированными формированиями Сил скорой поддержки – RSF и вооруженными силами произошла стрельба на военной базе в Кабкабии на западе Судана.
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Кратко о попытке переворота в Судане
- С самого утра 15 апреля в столице Судана Хартуми начались сражения между армией и Силами оперативной поддержки RSF. Все из-за разногласий в управлении военными структурами внутри государства.
- Интересно, что Силы оперативной поддержки сотрудничают с ЧВК "Вагнера". Они имеют совместное предприятие Meroe Gold, занимающееся добычей полезных ископаемых, в частности золота. Кстати, Сотрудничество RSF и ЧВК "Вагнера" посодействовало тому, что золотовалютные резервы центрального банка России выросли.
- По последним данным, количество погибших в Судане уже приближается к сотне. ВОЗ предупреждает, что в некоторых больницах Хартума не хватает крови и других необходимых средств для лечения раненых. Схватки продолжаются уже третий день.