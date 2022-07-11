В Херсоне попытались устроить покушение на гауляйтера Сальдо, но взрывчатку обнаружили

В Херсоне попытались подорвать гауляйтера Владимира Сальдо. Это уже не первая попытка ликвидировать предателя.

Новость сообщил Сергей Братчук – спикер Одесской военной администрации. Он заявил, что предателя хотели подорвать с помощью самодельной бомбы.

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В Херсоне попытались покушаться на "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо. Ничего, Сальдо. Это уже не первое покушение на тебя. Следующее будет то, что нужно,

– заявил Братчук.

Подтвердил попытку покушения также Алексей Гончаренко.

Тем временем в Харьковской области погиб гауляйтер стратегически важного для оккупантов поселка Великий Бурлук. По данным росСМИ, его автомобиль взорвали.

Охота на гауляйтеров оккупированного Юга продолжается.

Потери врага

Количество российских "двухсотых" растет ежедневно. По состоянию на 11 июня Генштаб ВСУ сообщил о 37 400 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:

танков – 1645 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3828 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,

РСЗО – 247 (+0) единиц,

средств ПВО – 109 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 188 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) единиц,

крылатых ракет – 155 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) единиц,

специальной техники – 66 (+0) единиц.

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