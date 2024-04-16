Попытка покушения на Прокудина: в СБУ рассказали неизвестные детали дела

Служба безопасности Украины задержала 55-летнего местного жителя, который оказался агентом России. Он сотрудничал с военной разведкой оккупантов через знакомого.

Фигуранту грозит пожизненное, ведь он шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине, а также причастен к попыткам покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Что известно о разоблачении агента России

Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине,

– рассказали в СБУ.

Там объяснили, что задержанным оказался 55-летний местный житель. Он дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, который также жил на Херсонщине, однако после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и начал работать на военную разведку Кремля. СБУ установила его личность.

Относительно задержанного, то Служба безопасности Украины выяснила, что для сбора разведданных российский агент:

выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном авто, в котором установил скрытый видеорегистратор;

"нужные" данные пытался узнать у пассажиров. Для этого специально пытался установить с ними доверительные разговоры;

полученные данные передал мессенджером оккупантам. На их основе Россия готовила прицельные удары по городу из артиллерии и дронов-камикадзе.

СБУ задержала агента России на Херсонщине, который причастен к попыткам покушения на главу Херсонской ОВА

Служба безопасности Украины сообщила, что:

им удалось заблаговременно разоблачить планы России и сорвать их выполнение, благодаря разоблачению российского агента на начальном этапе его разведывательной активности;

они провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить украинских военных и должностных лиц прифронтовой ОВА;

следователи поэтапно задокументировали каждый шаг российского агента и задержали его во время выполнения вражеского задания.

В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном,

– заявили в СБУ.

По данным ведомства, дроны имел выстрел к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. То есть он должен был взорвать машину, в которой был чиновник. Дрон, благодаря СБУ и защитникам, нейтрализовали.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. За это ему грозит пожизненное заключение.

Что известно о попытке покушения на Прокудина