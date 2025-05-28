Продолжают накапливать силы: ночью Россия пыталась прорвать границу на Харьковщине

Российские войска за минувшие сутки пытались прорвать государственную границу на Харьковщине в районе Двуречанской громады возле села Строевка. Украинские силы отбили атаку врага и продолжают держать рубежи.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что информация о перемещении российских войск и их сосредоточении на границе вызывает у населения волнение, однако панических настроений у людей нет, ведь слышат об этом не впервые.

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Как действует враг

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики не оставляют планов продвинуться на направлениях фронта на Харьковщине. Комментируя попытку противника прорвать государственную границу, чиновник отметил, что оккупанты во время этого были уничтожены.

"Враг постоянно испытывает новые участки, чтобы понять, где у нас, возможно, есть слабые места обороны, чтобы направить туда свои усилия для удара. Как отмечал президент, новое российское наступление уже началось. Оно постоянно идет", – озвучил Синегубов.

К сведению! Аналитики Sky News сообщили, что враг стягивает к границам с Харьковской областью войска для проведения штурмовых действий. Там сконцентрировано 50 тысяч российских бойцов.

Синегубов сообщил, что регулярно фиксируется присутствие ДРГ. Диверсионно-разведывательные группы противника, с его слов, небольшие по количеству людей, однако за ними следуют наступательные операции.

Фиксируем накопление войск, но ничего аномального нет, ВСУ контролируют все наши направления,

– заверил глава Харьковской ОВА.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские войска ведут бои в приграничье Харьковщины. Активность врага сопровождается агрессивной пропагандой относительно "обвала фронта" и якобы его "способности углубиться чуть ли не на 50 километров". Он отметил, что это не соответствует действительности и заверил, что оборона СОУ довольно плотная.