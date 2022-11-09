Попытка взорвать Каховскую ГЭС – объявление войны всему миру, – Зеленский предупредил россиян

По всей видимости, россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС. Если они воплотят свой замысел, это означает, что Кремль объявил войну всему миру.

Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинские защитники продвигаются очень аккуратно, без эмоций и лишнего риска.

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Президент предупредил захватчиков о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По словам главы государства, в интересах – освобождение всей территории Украины с наименьшими потерями для Сил обороны. Именно так будут обеспечивать освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других украинских городов.

Однако это будет результатом именно усилий ВСУ и украинских оборонных операций – тех, которые сейчас продолжаются и пока планируют.

И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию ​​будет означать оглашение вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Кратко о вероятности подрыва Каховской ГЭС россиянами

Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявлял, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС.

В свою очередь, в ВСУ отметили, что соответствующие заявления россиян можно считать анонсом планов Кремля.

В Институте изучения войны подчеркнули, что подрыв Каховской ГЭС выгоден именно оккупантам. В частности, это может помочь врагу прикрыть отход.

Однако, по словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, подрыв ГЭС скорее им навредит. Ее ведь строили в комплексе с главным сооружением Северокрымского канала, в котором после взрыва не станет воды.

Немецкое издание Bild показало инфографику подтоплений в результате такого взрыва. Эта катастрофа коснется ориентировочно 80 населенных пунктов.

В то же время, в украинской разведке считают, что пока оснований волноваться о подрыве Каховской ГЭС нет.

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