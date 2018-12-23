Попытка Порошенко приватизировать церковь сыграет против него, – политолог

Порошенко не нужно приватизировать создание православной церкви Украины. Это может быть использовано против него.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Как отмечает эксперт, историчность и масштабность создания Православной церкви Украины очень значимая. Порошенко действительно сыграл важную роль. Президенту Ющенко в 2008 не удалось убедить политикум. Тимошенко тогда руководствовалась своими узкими интересами, что уж говорить о Партии регионов. И хорошо, когда политики идут навстречу общественному запросу о единой церкви. Но, по его словам, попытка приватизировать исторические события имеет как позитивы, в виде рейтингов, так и негативы.

Попытка приватизировать создание православной церкви может сыграть против Порошенко. Российский патриарх Кирилл Гундяев пытался повлиять на Вселенского патриарха Варфоломея "аргументами", что автокефалия нужна не украинцам, а власти, которую поддерживает всего 8% граждан. И невысокие рейтинги Порошенко используют его оппоненты, чтобы уменьшить важность исторического события,

– считает Валерий Дымов.

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При этом эксперт также отметил: переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь будут пытаться обжаловать в судах. Ведь Кремль приложил много усилий, чтобы только украинская церковь получила автокефалию. Как отмечает Дымов, кум Путина Медведчук, который имеет влияние на украинские суды, попытается вмешаться. Поэтому Порошенко нужно заниматься не приватизацией, а консолидацией.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Ранее в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, и было принято разрешение Украине на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

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