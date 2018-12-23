Спроба Порошенка приватизувати церкву зіграє проти нього, – політолог

Порошенку не треба приватизовувати створення Православної церкви України. Це може бути використано проти нього.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

Читайте також: Офіційно: Мінська єпархія БПЦ визнала ПЦУ "розкольницькою общиною"

Як зазначає експерт, історичність і масштабність створення Православної церкви України дуже значуща. Порошенко дійсно відіграв важливу роль. Президенту Ющенку в 2008 не вдалося переконати політикум. Тимошенко тоді керувалася своїми вузькими інтересами, що вже казати про Партію регіонів. І добре, коли політики йдуть назустріч громадському запиту щодо єдиної церкви. Але, за його словами, спроба приватизувати історичні події має як позитиви у вигляді рейтингів, так і негативи.

Намагання приватизувати створення Православної церкви може зіграти проти Порошенка. Російський патріарх Кирило Гундяєв намагався вплинути на Вселенського патріарха Варфоломія "аргументами", що автокефалія потрібна не українцям, а владі, яку підтримує всього 8% громадян. І невисокі рейтинги Порошенка використають його опоненти, щоб зменшити важливість історичної події,

– вважає Валерій Димов.

Читайте також: Православна церква України має близько 7 тисяч парафій, – Епіфаній

При цьому експерт також відзначив: перейменування УПЦ МП в Російську православну церкву намагатимуться оскаржити в судах. Адже Кремль кинув багато зусиль, щоб тільки українська церква не отримала автокефалію. Як зауважує Димов, кум Путіна Медведчук, який має вплив на українські суди, намагатиметься втрутитися. Тому Порошенку потрібно займатися не приватизацією, а консолідацією.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, і було ухвалено дозвіл Україні на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія