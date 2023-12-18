Россияне хотят окружить Авдеевку, атаки по другим направлениям: карта боевых действий на 18 декабря
18 декабря 2023, 08:35Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия не оставляет попыток наступать на позиции украинских защитников, чтобы захватить больше территории. Однако ВСУ успешно одолевают натиск врага, параллельно проводя контрбатарейную борьбу.
Активность россиян по нескольким направлениям все еще остается высокой. За прошедшие сутки состоялось 64 боевых столкновений.
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Обстановка на ВостокеНа Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
Россияне проводили штурмовые действия в Харьковской области: смотрите на картеНа Лиманском направлении защитники отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинцы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Вооруженные Силы сдерживают врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 – южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
Какая ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении Силы обороны сдерживают неприятеля в районе Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 4 атаки. На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
Бои на ЮгеНа Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.
Обстановка поблизости Работино: смотрите на картеНа Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ по-прежнему удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага.