Россияне хотят окружить Авдеевку, атаки по другим направлениям: карта боевых действий на 18 декабря

Российская армия не оставляет попыток наступать на позиции украинских защитников, чтобы захватить больше территории. Однако ВСУ успешно одолевают натиск врага, параллельно проводя контрбатарейную борьбу.

Активность россиян по нескольким направлениям все еще остается высокой. За прошедшие сутки состоялось 64 боевых столкновений.

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Обстановка на Востоке

НаВСУ отразили 9 атак в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Россияне проводили штурмовые действия в Харьковской области: смотрите на карте

Назащитники отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. НаСилы обороны отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинцы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" наВооруженные Силы сдерживают врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 – южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Какая ситуация вблизи Авдеевки: смотрите на карте

Бои на Юге

НаСилы обороны сдерживают неприятеля в районе Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 4 атаки. Нароссияне наступательных (штурмовых) действий не вели.НаСилы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Обстановка поблизости Работино: смотрите на карте

Ситуация на Севере

НаСилы обороны Украины продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" наВСУ по-прежнему удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Нароссияне сохраняют присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность. Также оккупанты активно минуют территорию вдоль государственной границы в Белгородской области.