Ночью ВСУ поразили нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области: там горит пожар

В ночь на 23 июня подразделения ССО ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией ударили по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражен важный объект врага

В Генштабе сообщили, что в рамках снижения наступательных возможностей вражеских сил, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе "Комбинат "Атлас", что в Ростовской области.

Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений России, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей,

– указали в Генштабе.

Указывается, что подтверждено достижение средств поражения района цели. Также в Генштабе добавили, что там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.