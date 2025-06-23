Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено важливий об'єкт ворога

В Генштабі повідомили, що в рамках зниження наступальних спроможностей ворожих сил, у ніч проти 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.

Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів Росії, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей,

– вказали в Генштабі.

Вказується, що підтверджено досягнення засобів ураження району цілі. Також в Генштабі додали, що там зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – ідеться в повідомленні.