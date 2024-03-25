Их десяток, – в ВМС намекнули о следующих целях ударов по врагу

Украинские силы продолжают ликвидировать вражеские корабли в Черном море. Недавно были поражены БДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага еще остаются корабли, которые являются для Украины потенциальными целями.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что под прицелом украинских защитников вражеские корабли, которые прежде всего имеют большую угрозу для Украины. В то же время у Сил обороны есть амбициозные планы относительно Черноморского флота России.

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Есть желание и мотивация

Часть российских кораблей, предназначенных для ведения боевых действий непосредственно в море или для обстрела побережья из своих корабельных установок, сейчас не задействованы. Более того, эти корабли уже более двух недель вообще не выходят в море.

Самой главной составляющей Черноморского флота в смысле возможностей наносить огневое поражение по территории Украины остаются носители крылатых ракет. Фактически их десяток находится в составе Черноморского флота России. Соответственно эти корабли сейчас единственные, которые могут представлять определенную угрозу для нас,

– отметил представитель Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, по его словам, украинские силы имеют желание и мотивацию ликвидировать Черноморский флот России. Однако для осуществления этого еще нужны время и оружие.

В то же время даже с имеющимися материалами, техническими средствами эта задача понемногу выполняется. К ней приобщаются все составляющие обороны Украины:

начиная от Сухопутных войск, которые первыми утопили один из больших десантных кораблей – судно "Саратов", находившееся в Бердянске;

Воздушные силы;

Военно-морские силы;

Служба безопасности Украины;

Главное управление разведки и другие подразделения.

"Поэтому мы все делаем одно дело, которое является у нас "домашней работой" на пути к нашей победе", – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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