Их десяток, – в ВМС намекнули о следующих целях ударов по врагу
Украинские силы продолжают ликвидировать вражеские корабли в Черном море. Недавно были поражены БДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага еще остаются корабли, которые являются для Украины потенциальными целями.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что под прицелом украинских защитников вражеские корабли, которые прежде всего имеют большую угрозу для Украины. В то же время у Сил обороны есть амбициозные планы относительно Черноморского флота России.
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Есть желание и мотивация
Часть российских кораблей, предназначенных для ведения боевых действий непосредственно в море или для обстрела побережья из своих корабельных установок, сейчас не задействованы. Более того, эти корабли уже более двух недель вообще не выходят в море.
Самой главной составляющей Черноморского флота в смысле возможностей наносить огневое поражение по территории Украины остаются носители крылатых ракет. Фактически их десяток находится в составе Черноморского флота России. Соответственно эти корабли сейчас единственные, которые могут представлять определенную угрозу для нас,
– отметил представитель Военно-морских сил ВСУ.
Кроме того, по его словам, украинские силы имеют желание и мотивацию ликвидировать Черноморский флот России. Однако для осуществления этого еще нужны время и оружие.
В то же время даже с имеющимися материалами, техническими средствами эта задача понемногу выполняется. К ней приобщаются все составляющие обороны Украины:
- начиная от Сухопутных войск, которые первыми утопили один из больших десантных кораблей – судно "Саратов", находившееся в Бердянске;
- Воздушные силы;
- Военно-морские силы;
- Служба безопасности Украины;
- Главное управление разведки и другие подразделения.
"Поэтому мы все делаем одно дело, которое является у нас "домашней работой" на пути к нашей победе", – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.
Украинские силы продолжают наносить удары по российскому флоту
- Украина 23 марта нанесла мощный удар по Черноморскому флоту. Был атакован 13-й судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе.
- В результате ударов поражены два больших десантных корабля россиян – "Ямал" и "Азов". Также возможно был нанесен удар по разведывательному кораблю "Иван Хурс". Все суда находились на заводе.
- Также поражен важный объект в Севастополе – узел связи Черноморского флота. Судя по спутниковым снимкам, разрушено одно из зданий по улице Рудневой, где он располагался.