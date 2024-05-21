Не имеют, чем заменить: чем важно поражение российского "Циклона"

Силы обороны Украины ночью 19 мая поразили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон". Главная версия его комплексной детонации – то, что на его борту продолжалась установка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

С боекомплектом в части безопасности было что-то не так, поэтому "Циклон" и сдетонировал. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Читайте также Последний ракетоноситель в Крыму, – в ВМС сказали, как поражение "Циклона" повлияет на пуски

"На его борту шла установка морской версии зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1". Он имеет до 12 ракет ближнего радиуса действия в пределах до 20 километров. Там и с боекомплектом не все было так, как надо, в части безопасности, и он сдетонировал", – объяснил он.

Боевой потенциал врага

"Циклон" – это малый ракетный корабль проекта 22800 "Буян-М". Он может нести до восьми ракет "Калибр". Оккупанты не имеют, чем его заменить. Дело в том, что работает Конвенция Монтре 1936 года. Турция закрыла Босфор и Дарданеллы.

Но все-таки боевой потенциал еще пока сохраняется. Совокупно всех классов ракетоносителей от двух больших фрегатов типа "Буревестник" до малых ракетных кораблей и подводных лодок типа "Варшавянка" у врага совокупно примерно 20 рабочих единиц. Это достаточно много,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Поражение ракетоносителя "Циклон": главное