Цель номер два после крейсера "Москва": чем важно поражение корабля "Иван Хурс"

Российский корабль "Иван Хурс" может повторить судьбу крейсера "Москва", затопленного благодаря стараниям ВСУ. Россияне сообщают о том, что якобы судно получило незначительные повреждения и отправилось на ремонт.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, у России нет потенциала создавать мощные корабли из-за проблем с военной электроникой.

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Чем особенный корабль

Иван Киричевский отметил, что особенностью корабля "Иван Хурс" является наличие сложного радиооборудования, которое могло бы даже управлять противоракетной обороной полуострова.

Его можно назвать "цель №2 после крейсера "Москва",

– подчеркнул он.

По его словам, в России есть только 2 корабля этого проекта, один из которых был в Черном море с 2018 года. Тогда у россиян было более или менее хорошо с электроникой.

"Даже если сосуд уцелеет, потери личного состава будут значительны или незначительны, то качественную военную электронику как ресурс россияне не воспроизведут", – пояснил он.

К тому же у россиян уже есть традиция отказаться создать что-то новое из-за нехватки ресурсов.

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Киричевский добавил, что из-за проблем с военной электроникой россиянам не удалось реализовать проект радара А-100 "Премьер".

Если вдруг "Иван Хурс" уцелеет, его поставят на ремонт, то без энергетической установки его аппаратура работать не сможет, потому что ее нужно чем-то питать,

– заметил он.

Пока нет официальной информации о поражении этого судна. Впрочем, его потопление могло стать для Украины фактически второй по значению победой после крейсера "Москва". "Иван Хурс" по набору аппаратуры может выполнять тот же флагманский функционал, как и легендарная "Москва".

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