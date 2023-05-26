Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, у Росії немає потенціалу створювати потужні кораблі через проблеми із військовою електронікою.
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Чим особливий корабель
Іван Киричевський наголосив, що особливістю корабля "Іван Хурс" є наявність складного радіообладнання, яке могло б навіть керувати протиракетною обороною півострова.
Його можна назвати "ціль №2 після крейсера "Москва",
– наголосив він.
За його словами, у Росії є лише 2 кораблі цього проєкту, один з яких був у Чорному морі із 2018 році. Тоді у росіян було більш-менш гаразд із електронікою.
"Навіть якщо посудина вціліє, втрати особового складу будуть значні чи незначні, то якісну військову електроніку як ресурс росіяни не відтворять", – пояснив він.
До того ж у росіян вже є традиція до відмови створення чогось нового через нестачу ресурсів.
Чому росіяни не відновлюють флот
Киричевський додав, що через проблеми із військовою електронікою росіянам не вдалося реалізувати проєкт радара А-100 "Прем'єр".
Якщо раптом "Іван Хурс" уціліє, його поставлять на ремонт, то без енергетичної установки його апаратура працювати не зможе, тому що її треба чимось живити,
– зауважив він.
Наразі немає офіційної інформації про ураження цього судна. Втім, його потоплення могло б стати для України фактично другою за значенням перемогою після крейсера "Москва". "Іван Хурс" за набором апаратури може виконувати той самий флагманський функціонал, як і легендарна "Москва".
Російський флот: останні новини
- 24 травня пропагандисти заявили, що буцімто цілих три морські безпілотники атакували корабель-розвідник "Іван Хурс".
- Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".
- Стало відомо, що в окупантів є корабель "Грайворон" – як назва одного зі "звільнених" населених пунктів Бєлгородщини. З нього вони запускали ракети типу "Калібр" по нашій державі.