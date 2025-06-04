Кое-что очень беспокоит Россию: экс-сотрудник СБУ назвал особенности поражения Крымского моста

Украина в третий раз поразила Крымский мост, тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждений нет. На самом деле российские власти волнует вовсе не факт поражения или последствия.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне обеспокоены тем, как именно СБУ провела операцию. Ведь Крымский мост защищен очень надежно.

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Особенности поражения Крымского моста

Бывший работник СБУ объяснил, что Украина попыталась взорвать Крымский мост, но, к сожалению, он не разрушен. Однако это не первая и точно не последняя попытка спецслужб нашей страны. Интересно, что высшее руководство России беспокоит не сам факт подрыва.

Его беспокоит то, что Украина смогла незаметно, фактически под носом провезти более тысячи килограмм взрывчатки к одной из опор моста. И это несмотря на то, что он входит в тройку самых защищенных объектов на территории России. Есть Кремль, резиденции Путина и Крымский мост,

– подчеркнул он.

Его охраняют с воздуха самолеты и вертолеты, с воды – катера. Под мостом ведется патруль, а под водой дежурят водолазы. Также россияне установили различные сенсоры и датчики.

Интересно! После атаки на Крымский мост россияне критикуют свое военно-политическое руководство за неспособность предотвратить атаки. Один из пользователей соцсетей написал, что "СБУ скоро будет на Красной площади х** рисовать желто-голубой краской, а спецслужбы России будут не в курсе".

Ступак обратил внимание на то, что ранее, 19 мая, СБУ уничтожила российскую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах в Черном море с помощью надводных и воздушных дронов.

Это не дало России заблаговременно зафиксировать приближение к побережью плывущих средств, дронов и лодок от Украины в Крым. Вероятно, что именно этот рейд был первой частью операции по подрыву моста. Мы лишили россиян глаз и ушей,

– подчеркнул бывший работник СБУ.

Он отметил, что Украина также получила доступ к камерам наблюдений моста, что стало колоссальной работой украинских хакеров из СБУ. Подрыв произошел именно в тот момент, когда водолазы не были на дежурстве, во избежание жертв. Ступак предположил, что к операции могли привлечь и подводные дроны. которые бы помогли транспортировать взрывчатку.