Уражено 3 важные нефтяные объекты, расположенных на расстоянии от 480 до 1000 километров от линии фронта

Силы обороны Украины нанесли удары по трем ключевым нефтяным объектам на территории России на расстоянии от 480 до 1000 километров от линии фронта. Удачные удары были нанесены по Волгоградскому НПЗ, большому нефтехимическому объекту в Самарской области и стратегической станции "Самара".

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России стали справедливым ответом на постоянный воздушный террор против украинских городов.

Что известно о пораженных целях

Под атакой оказался НПЗ в Волгограде. Это одно из крупнейших предприятий топливного профиля в России.

Его перерабатывающая мощность составляет около 15 миллионов тонн нефти в год. Среди продукции, поставляемой в российскую армию, – автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и компоненты масел.

Вторая атакованная цель – нефтехимический объект в Самарской области. Это крупное предприятие в сфере газопереработки и нефтехимии.

Там производят сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, синтетический этиловый спирт.

Третья цель – станция "Самара". Это крупнейший в Европе резервуарный парк и ключевой производственный узел системы магистрального трубопроводного транспорта нефти в России.

Общая вместимость резервуарного парка составляет 1,6 миллиона кубометров.

В приоритете Сил обороны также находятся поражение мест хранения, подготовки и запуска вражеских БПЛА, уничтожение складов боеприпасов, выжигание пунктов управления БПЛА, топливно-смазочных складов и других объектов. Уничтожение этих объектов подрывает способность России продолжать захватническую войну. Заставим Кремль сесть за стол переговоров,

– подчеркнули в Министерстве обороны.

К слову, аналитики уже подсчитали, ч ущерб от атакиа на ЛВДС "Самара" 2 октября. С учетом нефти, находившейся в резервуарах, общая стоимость утраченных активов предварительно оценивается примерно в 200 миллионов долларов.