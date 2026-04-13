После громкого поражения Орбана: Путин может готовить новые уловки против Европы
- Поражение Орбана на выборах означает для Кремля потерю важного союзника в Европе.
- Путин может искать новые способы давления на Европу после потери влияния из-за Орбана.
После поражения Виктора Орбана на выборах в Кремле получили еще одну проблему в Европе. Для Москвы это означает потерю важного союзника, через которого она годами влияла на европейское единство и тормозила решения в пользу Украины.
Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала предположил, что после такого удара Владимир Путин будет искать новые способы давления на Европу. Он объяснил, на кого теперь может сделать ставку Кремль и почему расслабляться после поражения Орбана еще рано.
Путин будет искать новые точки влияния в Европе
Провал ставки на Орбана не означает, что Кремль отступит от своей игры в Европе. После такой неудачи в Москве, наоборот, будут искать другие силы, через которые можно и дальше бить по единству Евросоюза.
Напомним: После парламентских выборов 12 апреля в Венгрии стало известно о поражении Виктора Орбана и победе оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. После появления первых результатов в Будапеште начались массовые празднования: в центре города собрались тысячи людей с венгерскими флагами, а столица стала главным центром праздничных акций.
Речь идет не только о Венгрии. Россия и дальше будет пытаться завести к власти хотя бы в одной или двух странах откровенно пророссийские правительства, чтобы ломать общую европейскую позицию уже изнутри.
Они сейчас в любом случае будут держать стратегию, чтобы хотя бы одна-две страны формировали национальные правительства из откровенно пророссийских сил и создавали негативный прецедент для единства Европы,
– подчеркнул Антонюк.
Ближайшей такой мишенью он назвал не только Роберта Фицо. Кремль, по его словам, может еще сильнее вкладываться в другие политические силы, в частности в "Альтернативу для Германии".
К слову: немецкая ультраправая партия AfD 11 апреля представила в Саксонии-Анхальт свою "программу правительства" на случай прихода к власти в регионе. В 156-страничном манифесте говорится о депортации мигрантов, изменения в общественном вещании, восстановление студенческих обменов с Россией, отмене санкций против Москвы, возвращении к закупкам газа через "Северный поток" и отмене права на убежище для искателей защиты в Германии.
Для России здесь вопрос уже давно не сводится только к Украине. Ей выгодно расшатывать саму модель объединенной Европы, подталкивать страны к изоляционизму и делать ставку на правительства, которые мыслят узко национальными интересами.
Это не только вопрос об Украине. Это вопрос в том, что их тактика заключается в политике изоляции среди различных государств, с акцентом на национальные правительства, чтобы дробить единство Европейского Союза,
– сказал он.
Поражение Орбана действительно облегчает часть задач, в частности в истории с разблокированием денег для Украины. Но стратегически в Будапеште для нас еще не все решено, потому что антиукраинские настроения в венгерском обществе никуда не исчезли.
Поражение Орбана еще не означает полной победы
Вся ставка в этой кампании делалась именно на Орбана, а не на его оппонента. Для его сохранения у власти работали не только российские политтехнологи. К поддержке подключались и американские союзники, в частности Джей Ди Вэнс, который приезжал фактически в последние сутки. Но даже при таком ресурсе эта кампания все равно провалилась.
Усилия были брошены в Орбана, а не в Мадьяра. И это была не только работа кремлевских политтехнологов, там были привлечены еще непосредственно представители Соединенных Штатов Америки,
– подчеркнул Антонюк.
Для Украины это действительно плюс, потому что Кремль теряет еще одну удобную точку влияния в Европе. Но окончательной победой эту историю считать рано.
Это не значит, что это уже стопроцентная и бесповоротная победа. Раскачивание внутри Венгрии, усиление антиукраинских настроений и перебрасывание этого на другие государства мы тоже должны осознавать,
– сказал он.
Поражение Орбана для Кремля болезненное, но не такое, после которого он остановится. В Москве и дальше будут искать, через кого можно сохранять влияние в Европе и как дальше бить по ее единству.
Что известно о новом премьере Венгрии и его позиции относительно Украины?
- После парламентских выборов 12 апреля в Венгрии, на которых Виктор Орбан впервые за 16 лет потерял власть, в Кремле отказались приветствовать победителя Петера Мадьяра. Дмитрий Песков заявил, что Россия не присылает поздравлений "недружественным странам", хотя ранее в Москве говорили о заинтересованности в сохранении прагматичных контактов с Будапештом.
- Партия "Тиса" победила на выборах в Венгрии, получив 138 из 199 мест в парламенте. Это означает, что правительство страны возглавит оппозиционер Петер Мадьяр.
- В 2024 году Петер Мадьяр посетил Киев, почтил память павших военных и передал 40 тысяч евро больнице "Охматдет". Тогда он заявил, что Россия является агрессором, а Украина имеет право защищать свою территорию.
- Его позиция в отношении Украины не является такой радикальной, как у Виктора Орбана, но остается нечеткой. Мадьяр выступал против быстрого вступления Украины в Евросоюз и заявлял, что Венгрия не будет предоставлять Киеву оружия.
- В Кремле после выборов заявили, что готовы к диалогу с новым правительством Венгрии и уважают выбор венгерских избирателей. Там также сказали, что не связывают результат выборов с войной против Украины.