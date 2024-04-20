Выжженная земля: первые спутниковые снимки после поражения РЛС "Контейнер" в Мордовии
Недавно беспилотники атаковали российский военный объект в Мордовии, где функционирует загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер". В сети обнародовали первые спутниковые снимки после поражения.
Напомним, украинские дроны 17 апреля атаковали военный объект на территории Мордовии. Целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер", который входит в противоракетную оборону России.
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Последствия атаки по РЛС "Контейнер" в Мордовии
OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки, где видно 200-метровый участок выжженной земли возле антенны российской РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии, которая была атакована 17 апреля.
Об этом сообщил на своей странице в X (ранее твитер) OSINTtechnical в пятницу, 19 апреля.
Как можно увидеть на снимках, которые сделали днем 19 апреля, в районе 590-го отдельного радиотехнического узла воинской части 84680 в российском Ковылкино (Мордовия) видно большой участок выжженной земли.
OSINT-аналитики отметили, что "Контейнер" предназначен для обеспечения "мониторинга воздушного пространства на большие расстояния и обнаружения баллистических ракет".
Детали о поражении РЛС "Контейнер"
- 17 апреля неспокойно было в Мордовии. Там под атаку беспилотников попал 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680. Главной целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер".
- Впоследствии стало известно, что за операцией стояло ГУР.
- Эта РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3000 километров и высоту обнаружения более 100 километров. Расстояние от украинской границы до места поражения – около 580 километров.