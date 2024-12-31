У Зеленского ответили, что можно будет считать поражением России
Украина продолжает свою борьбу с Россией. Кремль должен осознавать, что дальше будет все хуже не только с экономическим потенциалом страны-агрессора.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что станет началом разгромного поражения России.
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Дипломатическая изоляция России
Подоляк отметил, что абсолютно возможно начало политической трансформации России в любом виде, ведь это уже было в 1991 году. Но для этого нужно понимание России, что дальше будет только хуже в разных направлениях, в частности, в экономическом и дипломатическом.
По его словам, несколько странно, когда, несмотря на абсолютно сознательное нарушение норм международного права, Россию приглашают не только в Генассамблею ООН выступать, но и на европейские саммиты. Тот же Сергей Лавров неоднократно был на саммитах ОБСЕ.
Понимаете, страна, которая обнуляет все, на чем держится современная европейская цивилизация, присутствует там, и она говорит о том, как надо обустроить безопасность Европы. Это нонсенс,
– сказал советник главы ОП.
Нейтральные страны видят, что Лаврова приглашают на саммит ОБСЕ в Европу. И, добавил он, это не побуждает их отказываться от крайне выгодных отношений с Россией.
Каким должно быть поражение России
Советник главы ОП отметил, что поражение России будет, когда все это будет остановлено. Когда Кремль, в частности, будет понимать, что:
- количество денег, которые он собирает на глобальном рынке, существенно упало;
- возможностей обходить санкции существенно уменьшилось;
- значительно подешевела нефть;
- Россия в изоляции, хотя без определенных гуманитарных общений все же не обойдется;
- Украина получает для войны против России соответствующие объемы оружия;
- на территории Украины размещен "неядерный стратегический пакет сдерживания";
- положен конец спекуляциям вокруг того, будет ли Украина членом НАТО.
Тогда это будет означать начало разгромного поражения Российской Федерации,
– заявил Подоляк.
Он отметил, что необязательно все это нужно достичь исключительно на поле боя.