Поражения были точными: ночная атака на терминал в Усть-Луге – спецоперация СБУ

21 января ночью в Ленинградской области в морском порту пылал нефтяной терминал. По нему ударили дронами. Стало известно, кто стоит за этой атакой.

Как сообщили источники 24 Канала, по морскому терминалу в Усть-Луге точно отработали дроны СБУ.

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Поставляет топливо для оккупантов в Украине

По данным источников, удары беспилотників были точными. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – это важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России.

Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб россиянам, лишая их возможности зарабатывать средства на ведении войны в Украине, но и значительно затрудняет обеспечение топливом армии страны-агресора,

– отметил источник канала в спецслужбе.

Что известно о "хлопке" в Ленинградской области

Жители поселка Усть-Луга рассказывают, что сначала услышали гудение беспилотников. А затем слышали по меньшей мере два взрыва в районе нефтяного терминала Морского торгового порта. Терминал принадлежит нефтехимическому заводу "Новатэк". Он перерабатывает газовый конденсат, нефть, керосин, дизельную фракцию и мазут.

Дроны также поразили военные заводы в Туле и Смоленске