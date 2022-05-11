Поразили более 90 целей: в ВСУ отчитались о потерях врага на Юге за сутки
Источник:Оперативное командование "Юг"
За прошедшие сутки, 10 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск поразили более 90 вражеских целей.
В целом вчерашний день на Юге Украины был достаточно плодотворным для наших ВСУ. В частности, украинским защитникам удалось уничтожить вражеские гаубицы.
Вертолет Ми-24 и беспилотники: украинская ПВО за сутки ликвидировала 5 враждебных целей
Также в Херсонской области враг дважды пытался вести разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". Обе цели удачно уничтожили наши защитники.
Общие потери оккупантов на Юге за 10 мая:
- 79 живой силы россиян;
- 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.
В сообщении говорится, что силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены.
Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам,
– добавили в оперативном командовании "Юг".
Как ВСУ уничтожают оккупантов: последние новости
- Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С". Это смертоносная дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, которую привезли на нашу землю убивать украинцев. Но ее уже ликвидировали и даже показали видеоподтверждение.
- Украинские бойцы уничтожили новый российский танк Т-90М "Прорыв", которым так гордится Кремль, в боях за Старый Салтов в Харьковской области.
- Возле Белогоровки в Луганской области оккупанты пытались создать крепкую переправу и перекидывать через нее военную технику. Но ВСУ ликвидировали переправу и всю вражескую технику.
- Тем временем воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали, как стирают вражескую технику в пепел.
К теме – россияне бежали вплавь, в Луганской области ВСУ уничтожили понтоны и технику врага: смотрите видео