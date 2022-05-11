Поразили более 90 целей: в ВСУ отчитались о потерях врага на Юге за сутки

За прошедшие сутки, 10 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск поразили более 90 вражеских целей.

В целом вчерашний день на Юге Украины был достаточно плодотворным для наших ВСУ. В частности, украинским защитникам удалось уничтожить вражеские гаубицы.

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Также в Херсонской области враг дважды пытался вести разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". Обе цели удачно уничтожили наши защитники.

Общие потери оккупантов на Юге за 10 мая:

79 живой силы россиян;

12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

В сообщении говорится, что силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены.

Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам,

– добавили в оперативном командовании "Юг".

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