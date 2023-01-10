Поразили корабль с российскими военными, – Силы обороны об успехе ВСУ на Днепре

Вооруженные Силы Украины поразили вражеский корабль, где находились российские военные. Пока неизвестно, сколько именно оккупантов могло погибнуть.

Это произошло в районе острова Белогрудый Херсонской области. Полковник, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона рассказал детали отработки на Днепре.

Внимание Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января

Враг попал в зону огневого поражения нашей артиллерии, наши военные этим воспользовались. Это был корабль, на котором были российские военнослужащие,

– рассказал Ерин.

Что касается класса корабля – сейчас полковник не смог предоставить информацию сколько российских военных могло находиться на судне. Потери врага уточняют.

Самое главное, по его словам, не только факт ликвидации оккупантов, но и то, что было уничтожено плавсредство, что значительно уменьшает возможности врага на этом направлении.

Более того, в эфире 24 Канала Евгений Ерин рассказал, что, кроме вражеского катера, были уничтожены еще две маломоторные лодки с диверсионными группами.

Что еще известно о пораженном корабле