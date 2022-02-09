Порошенко больше всего: сколько заработали лидеры партий в январе

Верховная Рада в январе 2022 года работала всего 1 неделю. Несмотря на это, лидеры политических партий получили порядочно, пока находились на каникулах.

"Самые бедные" и самые богатые нардепы

Народные депутаты отдыхали почти весь январь. Однако это не помешало им получить больше, чем в среднем зарабатывают украинцы за месяц. О зарплатах политиков сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответе на запрос журналистов 24 канала.

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Самую большую зарплату получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко – 33,5 тысячи гривен. Даже пророссийский Виктор Медведчук, уже длительное время находящийся под круглосуточным домашним арестом и не выходивший на работу, заработал 24,8 тысячи гривен.

Кстати, меньше всего получил член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 19,5 тысячи.

Сколько заработали лидеры партий

Давид Арахамия от "Слуги народа" – около 22 тысяч гривен;

Юрий Бойко от ОПЗЖ – 19,5 тысячи;

Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" – почти 25 тысяч;

Ирина Геращенко от "ЕС" – 29,7 тысячи;

Виктор Медведчук от ОПЗЖ – 24,6 тысячи;

Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 24,2 тысячи;

Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;

Елена Шуляк от "Слуги народа" – 25,5 тысячи;

Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.

Сколько заработали нардепы в январе / Фото 24 канала

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