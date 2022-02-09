Порошенко больше всего: сколько заработали лидеры партий в январе
Верховная Рада в январе 2022 года работала всего 1 неделю. Несмотря на это, лидеры политических партий получили порядочно, пока находились на каникулах.
"Самые бедные" и самые богатые нардепы
Народные депутаты отдыхали почти весь январь. Однако это не помешало им получить больше, чем в среднем зарабатывают украинцы за месяц. О зарплатах политиков сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответе на запрос журналистов 24 канала.
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Самую большую зарплату получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко – 33,5 тысячи гривен. Даже пророссийский Виктор Медведчук, уже длительное время находящийся под круглосуточным домашним арестом и не выходивший на работу, заработал 24,8 тысячи гривен.
Кстати, меньше всего получил член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 19,5 тысячи.
Сколько заработали лидеры партий
- Давид Арахамия от "Слуги народа" – около 22 тысяч гривен;
- Юрий Бойко от ОПЗЖ – 19,5 тысячи;
- Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" – почти 25 тысяч;
- Ирина Геращенко от "ЕС" – 29,7 тысячи;
- Виктор Медведчук от ОПЗЖ – 24,6 тысячи;
- Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 24,2 тысячи;
- Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;
- Елена Шуляк от "Слуги народа" – 25,5 тысячи;
- Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.
Сколько заработали нардепы в январе / Фото 24 каналаОбратите внимание! Последнее заседание Верховной Рады в 2021 году состоялось 17 декабря. После этого народные депутаты должны были работать в комитетах. К работе в сессионном зале парламентарии вернулись более чем через месяц – 25 января 2022 года. Однако это не помешало им заработать тысячи гривен.
Кстати, после недели работы нардепы пошли на карантин из-за коронавируса. Это произошло на фоне распространения напряжения в обществе из-за российских войск возле наших границ.
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