Порошенко купил билет на самолет за границу уже после вручения повестки, – ГБР

В ГБР предположили, что Петр Порошенко, вероятно, не планировал свой визит заранее. Ведь приобрел билет на самолет уже после вручения повестки.

В Государственном бюро расследований отреагировали на заявление адвоката о том, что решение относительно поездки в страны Европейского Союза пятый президент принял ранее.

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Следователи установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий,

– сообщили правоохранители.

Отмечается, что в ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат приобрел в 19:04 часов 17 декабря – то есть через несколько часов после того, как следователи Госбюро пытались вручить ему повестку о вызове.

"Поэтому заявления адвокатов о, якобы, заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения следственных действий", – добавили в ГБР.

Дело Порошенко: что известно

Государственное бюро расследований и СБУ 20 декабря объявили, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий.

В этом деле сообщником пятого президента фигурирует один из лидеров партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук, который отвергал все обвинения. Сейчас он находится под домашним арестом.

Печерский районный суд Киева 6 января принял решение, которым арестовал имущество Порошенко.

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