Порошенко не мог санкционировать операцию с "вагнеровцами", – ВСК

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "вагнеровцев" заявила, что Петр Порошенко никак не мог санкционировать спецоперацию. Марьяна Безуглая утверждает, что лидер "европейской солидарности" наврал следственной комиссии.

Зачем врать, – Безуглая

Спецоперацию начали готовить в июле 2020 года и в том же месяце ее провели. Об этом председатель ВСК заявила во время общения с журналистами 10 сентября.

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Порошенко не мог санкционировать спецоперацию в отношении "вагнеровцев". Согласно информации, которая у нас есть, подготовка началась в июле 2020 года и она состоялась в июле 2020 года. Не мог санкционировать,

– подчеркнула нардеп.

Она также поинтересовалась, почему Порошенко ввел в заблуждение следственную комиссию: "У меня вопрос, почему тогда Порошенко ввел в заблуждение, как временную следственную комиссию, так и все общество. Какие мотивы заявлять о санкционировании, зачем врать?".

Что говорил Порошенко

В конце декабря 2020 года пятый президент заявил, что в 2018 году санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Он подчеркивал важность создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

Дело "вагнеровцев": что надо знать

29 июля 2020 года белорусские силовики задержали 33 боевиков частной военной компании "Вагнера". Часть из них воевала на востоке Украины на стороне оккупантов.

Киев просил Минск об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину. Однако Александр Лукашенко решил сдать их России. Тогда Владимир Зеленский заявил, что это не соответствует "дружественным межгосударственным отношениям".

Впоследствии в СМИ появилась информация, что прибытие "вагнеровцев" в Беларусь было частью операции украинских спецслужб. Так их пытались выманить из России, чтобы задержать.

Однако спецоперацию якобы сорвали, потому что кто-то из офиса Президента "слил" информацию. Украинские власти это отрицали.

В июне 2021 года Зеленский заявил, что история с задержанием "вагнеровцев" была операцией Украины, а идея происходила от других стран. На Банковой сказали, что слова президента оболгали.

ВСК 10 сентября заявила, что СБУ действительно пыталась выманить "вагнеровцев", однако спецоперации не было.

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