Порошенко проигнорировал следователей, которые вручали ему повестку в ГБР

Пятому украинскому президенту пытались вручить повестку в Государственное бюро расследований. Впрочем, политик проигнорировал следователей.

Речь идет об уголовном производстве по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий. А также – о содействии пророссийским боевикам группой украинцев.

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ГБР не удалось вручить Порошенко повестку

17 декабря представители ГБР встретили нардепа у здания парламента и пытались вручить ему повестку о вызове. В ведомстве пояснили, что это нужно для установления всех обстоятельств уголовного производства. Впрочем, Порошенко проигнорировал правоохранителей и уехал в неизвестном направлении.

В Государственном бюро расследований отметили, что действуют исключительно в рамках законодательства, в частности – когда речь идет о вызове чиновников и вручении им соответствующих уведомлений. В ведомстве подчеркнули, что обращают на это внимание, чтобы избежать манипуляций и спекуляций вокруг дела.

Какого производства касается повестка

Речь идет о деле, которое расследует Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины. Она касается преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия российским наемникам на Донбассе. Производство открыли по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации.

Порошенко могут готовить подозрение

В ближайшее время офис генпрокурора может объявить подозрение Порошенко в "деле Медведчука". Такой информацией в начале декабря в фейбсуке поделился бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Он утверждал, что документ изучали в офисе Президента. Мол, там решают, насколько целесообразной является реализация подозрения именно сейчас и как это может повлиять на электоральные настроения украинцев.

Однако у Порошенко заявили, что репрессии против "Европейской солидарности" и ее лидера выгодны Зеленскому. Мол, таким образом хотят отвлечь внимание от провалов и громких скандалов.