Порошенко, Тимошенко и Бойко до сих пор являются лидерами антирейтинга

7 сентября 2021 , 17:42
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Источник:

соціологічна група "Рейтинг"

Лидером антирейтинга кандидатов в президенты является Петр Порошенко. 45% опрошенных украинцев заявили, что на выборах не проголосовали бы за него при любых обстоятельствах.

В пятерке политиков, за которых бы не голосовали украинцы, оказался и действующий президент Владимир Зеленский. Против него выступили 24% опрошенных.

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За кого бы не голосовали украинцы на выборах президента

  • Петр Порошенко – 45% опрошенных;
  • Юлия Тимошенко – 38%;
  • Юрий Бойко – 35%;
  • Олег Ляшко – 25%;
  • Владимир Зеленский – 24%;
  • Арсений Яценюк – 18%;
  • Олег Тягнибок – 16%;
  • Евгений Мураев – 15%;
  • Владимир Гройсман – 12%;
  • Дмитрий Разумков – 10%;
  • Игорь Смешко – 9%;
  • Кира Рудик – 9%.
Обратите внимание! В июле лидерами антирейтинга были те же политики. В то же время Зеленский был на 3 месте с результатом 27%, а теперь он подвинулся на 5 ступень.


Антирейтинг президентов / Скриншот

Что известно об опросе


Исследование проводили в течение 2-4 сентября 2021 года. Всего опросили 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютеров). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Автор: Софія Мінджоса