Порошенко, Тимошенко и Бойко до сих пор являются лидерами антирейтинга

Лидером антирейтинга кандидатов в президенты является Петр Порошенко. 45% опрошенных украинцев заявили, что на выборах не проголосовали бы за него при любых обстоятельствах.

В пятерке политиков, за которых бы не голосовали украинцы, оказался и действующий президент Владимир Зеленский. Против него выступили 24% опрошенных.

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За кого бы не голосовали украинцы на выборах президента

Петр Порошенко – 45% опрошенных;

Юлия Тимошенко – 38%;

Юрий Бойко – 35%;

Олег Ляшко – 25%;

Владимир Зеленский – 24%;

Арсений Яценюк – 18%;

Олег Тягнибок – 16%;

Евгений Мураев – 15%;

Владимир Гройсман – 12%;

Дмитрий Разумков – 10%;

Игорь Смешко – 9%;

Кира Рудик – 9%.

В июле лидерами антирейтинга были те же политики . В то же время Зеленский был на 3 месте с результатом 27%, а теперь он подвинулся на 5 ступень.



Антирейтинг президентов / Скриншот