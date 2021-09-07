Порошенко, Тимошенко и Бойко до сих пор являются лидерами антирейтинга
7 сентября 2021 , 17:42Читати новину українською
Источник:соціологічна група "Рейтинг"
Лидером антирейтинга кандидатов в президенты является Петр Порошенко. 45% опрошенных украинцев заявили, что на выборах не проголосовали бы за него при любых обстоятельствах.
В пятерке политиков, за которых бы не голосовали украинцы, оказался и действующий президент Владимир Зеленский. Против него выступили 24% опрошенных.
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За кого бы не голосовали украинцы на выборах президента
- Петр Порошенко – 45% опрошенных;
- Юлия Тимошенко – 38%;
- Юрий Бойко – 35%;
- Олег Ляшко – 25%;
- Владимир Зеленский – 24%;
- Арсений Яценюк – 18%;
- Олег Тягнибок – 16%;
- Евгений Мураев – 15%;
- Владимир Гройсман – 12%;
- Дмитрий Разумков – 10%;
- Игорь Смешко – 9%;
- Кира Рудик – 9%.
Антирейтинг президентов / Скриншот
Что известно об опросе
Исследование проводили в течение 2-4 сентября 2021 года. Всего опросили 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютеров). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.