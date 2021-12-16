Порошенко ворвался в прямой эфир канала "Рада" и уже стал мемом: видео скандала

Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада". Он поскандалил, из-за того, что у парламента, мол, не было денег, чтобы открывать этот телеканал.

Порошенко поскандал в эфире "Рады"

Инцидент произошел 16 декабря после сессии Верховной Рады. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

К теме Разъяснительная работа, – в "Слуге народа" рассказали об обновленном канале "Рада"

Ведущие предложили Порошенко присесть и присоединиться к эфиру, но он не захотел. Лидер "Европейской Солидарности" обвинил журналистов в якобы предвзятости. Он заявил, что денег у парламента на перформатирование Рады не было и требовал ответа на вопрос, где их взяли. В то же время, ведущие посоветовали политику обратиться с этим вопросом к нардепам. Он вел свой спич спиной к камерам, поэтому ему посоветовали хотя бы развернуться лицом к зрителям.

Петр Алексеевич, скандалить в прямом эфире – это не ваше,

– сказал Гетманцев.

Порошенко принес извинения за свое поведение и повернулся лицом к зрителям. После того он заявил, что власти потратили деньги налогоплательщиков на открытие телеканала и назвал это "коррупционной сделкой". В тот момент к нему с микрофоном подошла ведущая.

Порошенко поскандалил в прямом эфире телеканала "Рада": смотрите видео

Политик стал мемом

В соцсетях украинцы назвали эту ситуацию "цирком" и сразу начали шутить из-за таких действий нардепа. Порошенко вдохновил пользователей на создание мемов.

Скандал из-за Алексея Семенова

Накануне нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко возмутилась, что на канале "Рада" "работает человек, который ставил каналы Медведчука". Речь идет о медиаменеджере Алексее Семенове, который работал над запуском телеканалов "112 Украина" в 2013 – 2014 годах и NewsOne – в 2015 – 2017 годах.

До 2019 года Семенов также работал и над созданием "Прямого канала", однако об этом в "ЕС" почему-то не упоминают.

Перезапуск канала "Рада": главное