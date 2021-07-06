Порошенко возглавил президентский антирейтинг

6 июля 2021 , 13:04
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Источник:

Социологическая группа "Рейтинг"

Нардеп от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг. На выборах ни при каких обстоятельствах за него бы не проголосовали 45% граждан Украины.

Вторым после пятого главы государства идет пророссийский политик от ОПЗЖ Юрий Бойко, против него выступили 36% украинцев.

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Тройку неудачников закрывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее не желают видеть в президентском кресле 32% избирателей.

Президентский антирейтинг

Граждане Украины определились за кого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах.

  • Петр Порошенко – 45%;
  • Юрий Бойко – 36%;
  • Юлия Тимошенко – 32%;
  • Владимир Зеленский – 27%;
  • Олег Ляшко – 24%;
  • Арсений Яценюк – 16%;
  • Олег Тягнибок – 16%;
  • Евгений Мураев – 15;
  • Владимир Гройсман – 13;
  • Кира Рудик – 9;
  • Игорь Смешко – 8;
  • Другой кандидат – 7;
  • Трудно ответить – 9.


Порошенко возглавил президентский антирейтинг / Данные соцгруппы "Рейтинг"

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Автор: Олег Васьків