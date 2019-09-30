21:36
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Порошенко готов дать 3 000 000 гривен за информацию о нападавших на Гонтареву

      383 Читати новину українською
      Гонтарева, деньги, Порошенко
      Гонтарева, деньги, Порошенко / Коллаж 24 канала

      Действующий нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко назначил вознаграждение в 3 миллиона гривен за правдивую информацию о заказчике и исполнителях покушений на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

      "Чтобы не дать не очень активному следствию шансов на бездействие, решил назначить вознаграждение до трех миллионов гривен", – написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

      Читайте также: Порошенко посетили эксглаву НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне

      Эти деньги должны достаться тем, кто предоставит правдивую информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой. Информацию, которая "позволит привлечь виновных к ответственности". При этом политик не забыл отметить, что "круг лиц, на которых падают подозрения, не такой уж и широкий".

      Пальцем ткнешь – и попадешь. Но очень важно легальный способ обнаружить и наказать преступников. Чтобы все было по закону,
      – подчеркнул Порошенко.

      Изюминка: Петр Порошенко действительно может себе позволить назначать подобное вознаграждение и даже выплатить его далеко не одному человеку. В декларации за 2018 год, например, политик указал доходы на почти 127 миллионов гривен.

      Пятый президент, напомним, убежден, что "ДТП, поджог машины и дома – это месть за ее (Гонтаревой – 24 канал) мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ". Однако в ОП действующего главы государства Владимира Зеленского поджог дома Гонтаревой назвали "грубым преступлением" и "провокацией".

      Что происходит с Гонтаревою?
      В конце августа 2019 года Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. А в начале сентября машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева. 17 же сентября дом ее семьи в селе Гореничи, что под Киевом, сожгли дотла.

      Гонтарева предполагает, что к этому всему может быть причастен олигарх Коломойский, ведь она возглавляла НБУ во время национализации "Приватбанка".

      Заметим, что также в сентябре ГБР осуществило обыски в киевской квартире Гонтаревой. Экс-главу Нацбанка подозревают в злоупотреблении служебным положением. В августе суд даже дал разрешение следствию принудительно привести Гонтареву на допрос, потому что она не приходила по повесткам.

      Гонтарева
      Черная полоса Валерии Гонтаревой / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      417605
      Теги: Новости Украины Поджог дома Гонтаревой Деньги Валерия Гонтарева Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      сегодня , 21:01 Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      Ірина Поліщук 54
      Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      сегодня , 20:01 Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      Світлана Попова 296
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      727
      Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      сегодня , 19:02 Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      Інна Жолобович 1100
      Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      сегодня , 18:30 Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      Яніна Ткачук 494
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук