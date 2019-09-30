Порошенко готов дать 3 000 000 гривен за информацию о нападавших на Гонтареву

Действующий нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко назначил вознаграждение в 3 миллиона гривен за правдивую информацию о заказчике и исполнителях покушений на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

"Чтобы не дать не очень активному следствию шансов на бездействие, решил назначить вознаграждение до трех миллионов гривен", – написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

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Эти деньги должны достаться тем, кто предоставит правдивую информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой. Информацию, которая "позволит привлечь виновных к ответственности". При этом политик не забыл отметить, что "круг лиц, на которых падают подозрения, не такой уж и широкий".

Пальцем ткнешь – и попадешь. Но очень важно легальный способ обнаружить и наказать преступников. Чтобы все было по закону,

– подчеркнул Порошенко.

Изюминка: Петр Порошенко действительно может себе позволить назначать подобное вознаграждение и даже выплатить его далеко не одному человеку. В декларации за 2018 год, например, политик указал доходы на почти 127 миллионов гривен.

Пятый президент, напомним, убежден, что "ДТП, поджог машины и дома – это месть за ее (Гонтаревой – 24 канал) мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ". Однако в ОП действующего главы государства Владимира Зеленского поджог дома Гонтаревой назвали "грубым преступлением" и "провокацией".

Что происходит с Гонтаревою?

В конце августа 2019 года Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. А в начале сентября машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева. 17 же сентября дом ее семьи в селе Гореничи, что под Киевом, сожгли дотла.



Гонтарева предполагает, что к этому всему может быть причастен олигарх Коломойский, ведь она возглавляла НБУ во время национализации "Приватбанка".



Заметим, что также в сентябре ГБР осуществило обыски в киевской квартире Гонтаревой. Экс-главу Нацбанка подозревают в злоупотреблении служебным положением. В августе суд даже дал разрешение следствию принудительно привести Гонтареву на допрос, потому что она не приходила по повесткам.



Черная полоса Валерии Гонтаревой / Инфографика 24 канала