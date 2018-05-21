Порошенко говорил с Меркель о ее поездке в Россию

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ее переговоры с президентом России в Сочи, которые состоялись 18 мая.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Администрации Президента Украины.

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С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону обсудили ситуацию на Донбассе и совместные усилия для имплементации Минских договоренностей,

– говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что они обсудили и вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".