Порошенко говорив з Меркель про її поїздку до Росії

Президент України Петро Порошенко обговорив по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель її переговори з президентом Росії у Сочі, які відбулися 18 травня.

Про це у Twitter повідомила прес-служба Адміністрації Президента України.

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З Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель телефоном обговорили ситуацію на Донбасі і спільні зусилля для імплементації Мінських домовленостей,

– йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що вони обговорили і безпекові питання, пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2".