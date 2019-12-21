Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает

Во время нормандского саммита в Париже Зеленский очень напоминал Порошенко. Он говорил о том, что выборы возможны лишь после передачи контроля над границей. Что Крым и Донбасс – часть Украины. Его заявления мало отличались от тех, которые мы слышали от пятого президента Украины – и это стало для многих неожиданностью.

Мы продолжаем обсуждать персоналии, хотя стоило бы – повестки. Потому что победителем по итогу может считаться повестка суверенитета. Та самая, которая весной соперничала с повестками "холодильника" и "капитуляции". Та самая, которая, по итогу, осталась в меньшинстве. Но именно она, в результате, оказалась триумфатором. Переделав под себя человека, который еще недавно обещал стране скорый мир. И главный вопрос в том, что будет дальше.

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Нужно понимать простую вещь. Если бы партии "Слуга народа" не существовало – Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук на парламентских выборах получили бы существенно больше голосов. За президентскую силу шли голосовать избиратели обоих лагерей. Одни видели в Зеленском человека, который договорится с Москвой. 35% его избирателей ждали мира и дружбы с Россией. Другие рассчитывали на снижение тарифов и рост соцвыплат.

Но во время саммита в Париже президент страны успел попасть в ожидания лишь тех, кто голосовал за его главного оппонента. Если такие заявления будут звучать и дальше, то от президентского лагеря ожидаемо будут откалываться все те, кто ждал от Зеленского капитуляции и уступок. Впрочем, дробиться станут не только президентские 73%.

Точно так же трансформация может постигнуть и те 25% голосов, которые достались во втором туре пятому президенту. Потому что среди них есть голоса как тех, кто голосовал адресно за Петра Порошенко, так и тех, кто поддерживал повестку суверенитета. Первые во время парламентской гонки подарили партии экс-президента 8% голосов. А остальные распределились между другими партийными проектами. Тем более, что повестку суверенитета уже предлагали сразу несколько игроков – от объединенных националистов до партии "Голос".



Порошенко та Зеленський на передвиборчих дебатах

С самого начала главные претензии к Владимиру Зеленскому сводились к трем пунктам:

Ценностная невнятность.

Неопытность.

Связи с олигархами.

Саммит в Париже внес определенную ясность по поводу первого пункта. Практика международных переговоров может рано или поздно избавить от претензий по поводу второго. И теперь шестому президенту предстоит пройти испытание третьим пунктом.

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Потому что у украинских олигархов и Владимира Путина есть много общего. Все они искренне убеждены, что Украина принадлежит именно им. Все они не прощают попыток ограничить свою аппетиты. Все они умеют затейливо мстить.

Пятый президент Украины в этом смысле мог бы многое рассказать шестому. Впрочем, возможно и не потребуется. Возможно, он и сам скоро узнает. Или нет.