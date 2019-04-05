Порошенко на НСК "Олимпийский": онлайн-трансляция

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко приехал на НСК "Олимпийский". Смотрите онлайн-трансляцию его выступления.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ранее предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился на это предложение.

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5 апреля на НСК "Олимпийский" Порошенко сдаст анализы на содержание алкоголя и наркотиков, а в 9:30 проведет пресс-конференцию. Потом, в 11:00 запланирована пресс-конференция представителей НСК "Олимпийский".

Порошенко на НСК "Олимпийский": смотрите онлайн-трансляцию

Медицинское обследование было одним с "требований" Зеленского к действующему президенту Украины Петру Порошенко перед проведением дебатов. Порошенко предложил ему пройти обследование в лаборатории НСК "Олимпийский", впрочем Зеленский отказался. И предложил взамен пройти обследование в частной лаборатории Eurolab, назвав ее "независимой площадкой". Правда, основатель этой клиники – Андрей Пальчевский – друг Зеленского, украинский и российский бизнесмен, активно поддерживающий бизнесмена. 5 апреля в 8 утра Зеленский сдал кровь в Eurolab в присутствии журналистов.

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