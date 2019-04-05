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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко на НСК "Олімпійський": онлайн-трансляція

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      Порошенко на Олімпійському - онлайн трансляція 05.04.2019
      Виступ Порошенка на НСК "Олімпійський": онлайн-трансляція / gettyimages.com

      Кандидат у президенти України Петро Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський". Дивіться онлайн-трансляцію його виступу.

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром вибрів на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився на цю пропозицію.

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      5 квітня на НСК "Олімпійський" Порошенко здасть аналізи на вміст алкоголю і наркотиків, а о 9:30 проведе прес-конференцію. Згодом, об 11:00 запланована прес-конференція представників НСК "Олімпійський".

      Порошенко на НСК "Олімпійський": дивіться онлайн-трансляцію

      Медичне обстеження було однією із "вимог" Зеленського до чинного президента України Петра Порошенка перед проведенням дебатів. Порошенко запропонував йому пройти обстеження в лабораторії НСК "Олімпійський", втім Зеленський відмовився. І запропонував натомість пройти обстеження у приватній лабораторії Eurolab, назвавши її "незалежним майданчиком". Щоправда, засновник цієї клініки – Андрій Пальчевський – друг Зеленського, український та російський бізнесмен, який активно підтримує бізнесмена. 5 квітня о 8 ранку Зеленський здав кров у Eurolab в присутності журналістів.

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      blog_ava
      Зеленський запропонував Тимошенко провести дебати: різка реакція Порошенка
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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