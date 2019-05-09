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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Порошенко обратился к украинцам по случаю 9 мая

      208 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Действующий украинский президент Петр Порошенко поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы над нацизмом, который в Украине отмечают 9 мая. Кроме того, политик не обошел вниманием и украинских воинов, которые сейчас защищают спокойствие государства на Донбассе.

      Как отметил действующий украинский гарант, 9 мая украинцы с гордостью чествуют всех людей старшего поколения, которым выпало пройти сквозь смертельный огонь Второй мировой войны.

      Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

      Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, который сделал весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признан историей и международным сообществом. Именно на нашей многострадальной земле были разгромлены отборные воинские соединения врага и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы Антигитлеровской коалиции. Человеческое измерение цены этой победы  миллионы жизней наших земляков, которые не вернулись с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы,
      – подчеркнул Порошенко.

      Вместе с тем он почтил память погибших и поздравил с праздником – Днем Победы – всех ветеранов, доживших до наших дней.

      "Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, семейного уюта и благополучия", – подчеркнул украинский президент.

      Кроме того, Порошенко вспомнил и о войне, которая сейчас продолжается на востоке Украины.

      Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден, вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте,
      – добавил политик.

      Читайте также: Как проходит 9 мая в Украине

      Следовательно, Порошенко обратился и к украинским воинам – военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям.

      "Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, жизненных благ и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!"– подытожил действующий президент.

      Что известно о 8-9 мая в Украине?
      В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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      9 МАЯ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины День Победы 9 мая Президент Украины Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 канал
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