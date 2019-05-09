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      Порошенко звернувся до українців з нагоди 9 травня

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Чинний український президент Петро Порошенко привітав ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги над нацизмом, який в Україні відзначають 9 травня. Крім того, політик не оминув увагою й українських воїнів, що нині захищають спокій держави на Донбасі.

      Як зазначив чинний український гарант, 9 травня українці з гордістю вшановують усіх людей старшого покоління, яким випало пройти крізь смертельний вогонь Другої світової війни.

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      Величний подвиг і жертовність українського народу, що зробив вагомий звитяжний внесок у розгром нацистів і їхніх сателітів, справедливо визнано історією та міжнародним співтовариством. Саме на нашій багатостраждальній землі було розгромлено добірні військові з’єднання ворога й остаточно вирішилася подальша доля війни та спільної перемоги Антигітлерівської коаліції. Людський вимір ціни цієї перемоги - мільйони життів наших земляків, які не повернулися з фронтів, концтаборів, каторжних робіт, розстріляних і закатованих, передчасно померлих від ран, голоду та репресій у повоєнні роки,
      – наголосив Порошенко.

      Водночас він вшанував пам'ять загиблих і привітав зі святом – Днем Перемоги – усіх ветеранів, що дожили до наших днів.

      "Висловлюю вам глибоку вдячність за бойові звитяги та трудові звершення. Щиро бажаю вам, вашим рідним і близьким доброго здоров’я, сімейного затишку та добробуту", – підкреслив український президент.

      Крім того, Порошенко згадав і про війну, що нині триває на Сході України.

      П’ ять років поспіль нащадки уславлених переможців нацизму зі зброєю захищають свободу та цивілізаційний вибір українського народу від російської агресії. Східні терени України перетворилися на форпост мирної об’єднаної Європи. Переконаний, разом із демократичними націями ми обов’язково переможемо у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, не допустимо повторення ще однієї масштабної війни на європейському континенті,
      – додав політик.

      Читайте також: Як проходить 9 травня в Україні

      Відтак, Порошенко звернувся і до українських воїнів – військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.

      "Завдяки вашим патріотизму та самовідданості, помноженим на всенародну підтримку, ворога було зупинено, звільнено значну частину рідної землі. Україна по праву пишається своїми героями. Від імені українського народу дякую вам за надійний захист країни. Бажаю усім миру, життєвих гараздів і нових звершень. З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!" – підсумував чинний президент.

      Що відомо про 8-9 травня в Україні? У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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      Теги: Новини України 9 травня День Перемоги Новини політики Президент України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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