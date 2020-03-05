Пятый президент Петр Порошенко покинул зал Верховной Рады после того, как нардепы отправили в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Заметим, увольнение правоохранителя ранее связывали с тем, что он якобы не захотел подписать подозрение лидеру "Европейской солидарности".

Видео из Верховной Рады опубликовали на телеграмм-канале "Лиса правда by Kuksin". На нем видно, что во время голосования Порошенко первые несколько секунд наблюдал за парламентом, а затем встал со своего места.

Важно Я не стал ничьим слугой, – Рябошапка обратился к депутатам перед отставкой

После этого политик направился к двери, но остановился, когда спикер Совета Дмитрий Разумков начал объявлять результаты голосования за отставку Рябошапки. Так, увольнение генпрокурора поддержали 263 народных избранника.

Порошенко дождался, когда Разумков озвучит результаты голосования "Европейской солидарности" за отставку главы Офиса генпрокурора, а тогда покинул Верховную Раду.

Смотрите, как Порошенко покинул Раду после отставки Рябошапки: видео Klymenko Time

Заметим, сам Порошенко, как и остальные члены его партии "Европейская солидарность", воздержался во время голосования.

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Как отставка Рябошапки может быть связана с Порошенко?

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что вопросы есть ко всем руководителям правоохранительных органов, но "наибольшее количество вопросов к господину Рябошапке". По словам нардепа, последней каплей для увольнения генпрокурора могло стать неподписание подозрения Петру Порошенко, которое требовали с ОПУ.

Сам Рябошапка возразил, что в Офисе Президента от него требовали подписать подозрение пятому президенту.

Что касается того, что у меня якобы требовали подписать подозрения (Порошенко, – 24 канал) – это неправда. Никто никогда не давал мне указаний подписывать или не подписывать подозрения. Насчет слов Арахамии – пусть Арахамия сам комментирует свои слова,

– отметил Рябошапка.

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