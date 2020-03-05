22:07
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, сьогодні
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Порошенко покинув Раду після відставки Рябошапки: відео

      - Читать новость на русском
      Порошенко вийшов зали парламенту після відставки Рябошапки / Колаж 24 каналу

      П'ятий президент Петро Порошенко покинував залу Верховної Ради після того, як нардепи відправили у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Зауважимо, звільнення правоохоронця раніше пов'язували з тим, що він нібито не захотів підписати підозру лідеру "Європейської солідарності".

      Відео з Верховної Ради опублікували на телеграм-каналі "Лиса правда by Kuksin". На ньому видно, що під час голосування Порошенко перші кілька секунд спостерігав за парламентом, а потім встав зі свого місця.

      Важливо Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед відставкою

      Після цього політик попрямував до дверей, але зупинився, коли спікер Ради Дмитро Разумков почав оголошувати результати голосування за відставку Рябошапки. Так, звільнення генпрокурора підтримали 263 народні обранці.

      Порошенко дочекався, коли Разумков озвучить результати голосування "Європейської солідарності" за відставку глави Офісу генпрокурора, а тоді покинув Верховну Раду.

      Дивіться, як Порошенко покинув Раду після відставки Рябошапки: відео Klymenko Time

       

      Зауважимо, сам Порошенко, як і решта членів його партії "Європейська солідарність", утримався під час голосування.

      Цікаво Рада проголосувала за відставку Рябошапки

      Як відставка Рябошапки може бути пов'язана з Порошенком? 

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що запитання є до всіх керівників правоохоронних органів, але " найбільша кількість питань є до пана Рябошапки". За словами нардепа, останньою краплею для звільнення генпрокурора могло стати непідписання підозри Петру Порошенку, яке вимагали з ОПУ.

      Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі Президента від нього вимагали підписати підозру п'ятому президенту.

      Що стосується того, що в мене нібито вимагали підписати підозри (Порошенку, – 24 канал) – це неправда. Ніхто ніколи не давав мені вказівок підписувати чи не підписувати підозри. Щодо слів Арахамії – хай Арахамія сам коментує свої слова,
      – наголосив Рябошапка.

      Головне про відставку Рябошапки

      • Верховна Рада у четвер, 5 березня, на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.
      • Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою. Згодом Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування. Відео дивіться тут.
      • Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
      • За інформацією ЗМІ, замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини політики Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Нам дуже потрібні такі лідери: ким був Роман Шухевич
      Уляна Супрун
      сьогодні , 21:58 На Донбасі від початку війни загинули 13 жінок: що про них відомо
      Анастасія Зазуляк
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук