Порошенко покинув Раду після відставки Рябошапки: відео

П'ятий президент Петро Порошенко покинував залу Верховної Ради після того, як нардепи відправили у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Зауважимо, звільнення правоохоронця раніше пов'язували з тим, що він нібито не захотів підписати підозру лідеру "Європейської солідарності".

Відео з Верховної Ради опублікували на телеграм-каналі "Лиса правда by Kuksin". На ньому видно, що під час голосування Порошенко перші кілька секунд спостерігав за парламентом, а потім встав зі свого місця.

Важливо Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед відставкою

Після цього політик попрямував до дверей, але зупинився, коли спікер Ради Дмитро Разумков почав оголошувати результати голосування за відставку Рябошапки. Так, звільнення генпрокурора підтримали 263 народні обранці.

Порошенко дочекався, коли Разумков озвучить результати голосування "Європейської солідарності" за відставку глави Офісу генпрокурора, а тоді покинув Верховну Раду.

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Зауважимо, сам Порошенко, як і решта членів його партії "Європейська солідарність", утримався під час голосування.

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Як відставка Рябошапки може бути пов'язана з Порошенком?

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що запитання є до всіх керівників правоохоронних органів, але " найбільша кількість питань є до пана Рябошапки". За словами нардепа, останньою краплею для звільнення генпрокурора могло стати непідписання підозри Петру Порошенку, яке вимагали з ОПУ.

Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі Президента від нього вимагали підписати підозру п'ятому президенту.

Що стосується того, що в мене нібито вимагали підписати підозри (Порошенку, – 24 канал) – це неправда. Ніхто ніколи не давав мені вказівок підписувати чи не підписувати підозри. Щодо слів Арахамії – хай Арахамія сам коментує свої слова,

– наголосив Рябошапка.

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