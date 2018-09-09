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Порошенко просят предоставить Маккейну звание Героя Украины

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Украинцы просят Порошенко предоставить Маккейну звание Героя Украины
Украинцы просят Порошенко предоставить Маккейну звание Героя Украины / Фото из открытых источников

Президента Порошенко просят посмертно предоставить сенатору Джону Маккейну звание Героя за его поддержку независимости и целостности Украины.

Соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины.

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Дать преданному другу Украины, сенатору Джону Маккейну, который много сделал для поддержки независимости и целостности Украины, звание Героя Украины посмертно,
– говорится в тексте петиции.

Петиция появилась на сайте 7 сентября. За это время она собрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Маккейн ПорошенкоУкраинцы просят Порошенко предоставить Маккейну звание Героя

Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. Президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Вашингтоне приняли участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором. Похоронили великого друга Украины сенатора Маккейна 2 сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе.

хроніка подій
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Джон Маккейн
Источник: 24 Канал
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