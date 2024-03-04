В Украине открыли портал для сообщений о сексуальном насилии над детьми StopCrime

В Украине запустили первый портал сообщений о материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми в сети. Его запуском занимались Минцифры и Департамент киберполиции совместно с ООО "Магнолия".

Как отмечают в Минцифры, это станет шагом к созданию безопасного пространства для детей в цифровой среде. Этот портал позволит защищать права граждан эффективнее.

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Портал для защиты в Интернете

Открытый сайт StopCrime позволяет отправить сообщение о материалах, связанных с сексуальным насилием над детьми, любому лицу. В том числе есть возможность отправить информацию и анонимно – однако самое главное предоставить ссылку на запрещенный контент.

Отправить информацию о запрещенном контенте относительно насилия над детьми можно по ссылке

Общественная организация "Магнолия" отвечает за функционирование и обработку онлайн-обращений и будет способствовать документированию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей. Расследованием и блокировкой такого контента будет заниматься Департамент киберполиции и в Интерпол.

Запуск StopCrime – это важный шаг для защиты детей и формирования безопасного киберпространства. На этом портале люди могут оставить сообщение о фактах сексуального насилия над детьми в интернете и узнать больше об онлайн-безопасности. Подтвержденная информация безотлагательно будет поступать в правоохранительные органы для проведения расследования и разоблачения злоумышленников,

– отметил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Кроме этого, ООО "Магнолия" является членом международной сети горячих линий сообщения о сексуальном насилии над детьми онлайн – INHOPE. Минцифра начала консультации с INHOPE еще до полномасштабного вторжения.

Назначение кибердипломата

В феврале секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал учреждение в Украине должности кибердипломата. Он отметил, что это решение демонстрирует весомую роль кибербезопасности в международных отношениях – это важное направление борьбы.

Добавим, что кибердипломатия в Украине впервые упоминается в Стратегии публичной дипломатии на 2021 – 2025 годы. Она предусматривает, частности защиту национальных интересов в киберпространстве, борьбу с киберпреступностью и обеспечение свободы интернета.