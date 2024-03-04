Як зазначають у Мінцифри, це стане кроком до створення безпечного простору для дітей у цифровому середовищі. Цей портал дозволить захищати права громадян ефективніше.

Дивіться також IT-Армія України атакувала найбільший інтернет-портал Росії МаіІ․ru, – Мінцифри

Портал для захисту в Інтернеті

Відкритий сайт StopCrime дозволяє відправити повідомлення про матеріали, пов'язані з сексуальним насильством над дітьми, будь-якій особі. У тому числі є можливість відправити інформацію й анонімно – однак найголовніше надати посилання на заборонений контент.

Відправити інформацію про заборонений контент щодо насильства над дітьми можна за посиланням.

Громадська організація "Магнолія" відповідає за функціонування та обробку онлайн-звернень та буде сприяти документуванню та розслідуванню злочинів, вчинених щодо дітей. Розслідуванням та блокуванням такого контенту займатиметься Департамент кіберполіції та в Інтерпол.

Запуск StopCrime – це важливий крок для захисту дітей та формування безпечного кіберпростору. На цьому порталі люди можуть залишити повідомлення про факти сексуального насильства над дітьми в інтернеті та дізнатися більше про онлайн-безпеку. Підтверджена інформація невідкладно надходитиме до правоохоронців для проведення розслідування та викриття зловмисників,

– зазначив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Окрім цього, ГО "Магнолія" є членом міжнародної мережі гарячих ліній повідомлення про сексуальне насильство над дітьми онлайн – INHOPE. Мінцифра почала консультації з INHOPE ще до повномасштабного вторгнення.

Призначення кібердипломата

У лютому секретар РНБО Олексій Данілов анонсував заснування в Україні посади кібердипломата. Він зазначив, що це рішення демонструє вагому роль кібербезпеки у міжнародних відносинах – це важливий напрям боротьби.

Додамо, що кібердипломатія в Україні вперше згадується у Стратегії публічної дипломатії на 2021 – 2025 роки. Вона передбачає, зокрема захист національних інтересів у кіберпросторі, боротьбу з кіберзлочинністю і забезпечення свободи інтернету.