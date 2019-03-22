Портить отношения с США – бессмысленно, – эксперт о скандальном заявлении Луценко

Ответ США на заявление Юрия Луценко о том, что действующий посол США Мари Йованович давит на Генпрокуратуру, будет дорого стоить Украине.

Этот обмен нелюбезностями состоялся на фоне жестких заявлений Мари Йованович. Она раскритиковала украинскую власть за скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", отмену ответственности за незаконное обогащение и призвала уволить Назара Холодницкого.

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Ответом на эту критику и стали заявления Юрия Луценко, однако, это может навредить Украине.

Портить отношения с партнерами за несколько недель до выборов очень глупо,

– рассказала политическая обозреватель Кристина Бердинских.

"Это объявление войны политической элитой страны не Йованович, а Государственному департаменту США. Огромной дипломатической "махине". Нашего основного партнера в войне с Россией", – добавил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Бердинских, этими доказательствами Луценко хотел раскрутить скандал, который связан с неудобным для него директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

В чем суть скандала с Артемом Ситником? На днях в сеть нардеп Борис Бозенблат слил аудиозапись, на которой человек с голосом Артема Сытника то ли признается, то ли шутит, что подыграл на выборах Хиллари Клинтон компроматом на Дональда Трампа об "амбарной книге регионалов".

Что известно о скандальном заявлении Луценко? Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной", и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".