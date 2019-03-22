Псувати відносини з США – безглуздо, – експертка про скандальну заяву Луценка

Відповідь США на заяву Юрія Луценко про те, що чинний посол США Марі Йованович тисне на Генпрокуратуру, буде дорого коштувати Україні.

Цей обмін нелюб'язностями відбувся на тлі жорстких заяв Марі Йованович. Вона розкритикувала українську владу за скандал з корупцією в "Укроборонпромі", скасування відповідальності за незаконне збагачення і закликала звільнити Назара Холодницького.

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Відповіддю на цю критику і стали заяви Юрія Луценка, однак, це може нашкодити Україні.

Псувати відносини з партнерами за кілька тижнів до виборів дуже безглуздо,

– розповіла політична оглядачка Крістіна Бердинських.

"Це оголошення війни політичною елітою країни не Йованович, а Державному департаменту США. Величезній дипломатичній "махіні". Нашого основного партнера у війні зі Росією", – додав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.



За словами Бердинських, цими доказами Луценко хотів розкрутити скандал, який пов'язаний з незручним для нього директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

В чому суть скандалу з Артемом Ситником? Днями в мережу нардеп Борис Бозенблат злив аудіозапис, на якому людина з голосом Артема Ситника, чи то зізнається, чи то жартує, що підіграла на виборах Гілларі Клінтон компроматом на Дональда Трампа про"амбарну книгу регіоналів".

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".