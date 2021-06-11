В Португалии возник скандал из-за слива России данных организаторов акции в поддержку Навального

Городская власть Лиссабона передала личные данные участников акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального посольству России в Португалии. Впоследствии мэр города публично попросил прощения за это.

Почему Португалия передала данные посольству

Согласно португальскому законодательству, организаторы акции в поддержку Навального подали в горсовет свои контактные данные. Эту информацию впоследствии передают в полицию.

Читайте также Фонд борьбы с коррупцией Навального признали экстремистской организацией: политик отреагировал

В мэрию с просьбой провести демонстрацию перед зданием посольства России обратилось трое организаторов. Они предоставили различные личные данные, в частности имена, адрес проживания и тому подобное. Впоследствии португальские СМИ заявили, что мэрия отправила эти данные российскому посольству.

Всему виной – бюрократия

Печальная со всех сторон ошибка, которой не должно было произойти: в посольство передали данные личного характера,

– заявил мэр Лиссабона Фернандо Медина.

Он добавил, что лично разговаривал с организаторами происшествия. Чиновник пояснил, что информацию передали бюрократическим путем в организацию, где планировалось проведение демонстрации, то есть – посольству России.

"Это была бюрократическая ошибка. В этом случае информация не могла и не должна была передаваться", – заверил Медина.

Ранее президент Португалии Марсело Ребело де Соуза также заявил, что считает обмен данными активистов с властями России "досадной ошибкой".