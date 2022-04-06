Поселок Камышеватое в Запорожье обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами

6 апреля 2022 , 20:39
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Источник:

Офис Генпрокурора

Российские военные продолжают использовать запретное вооружение в войне против Украины. На этот раз оккупанты били по поселку на Запорожье.

Из-за обстрелов оккупантов есть раненые

В Офисе Генпрокурора сообщили, что российские войска 5 апреля обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами объекты гражданской инфраструктуры поселка Камышеваха Запорожской области.

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В результате ракетных ударов повреждены и разрушены дома мирных жителей. Также из-за обстрелов оккупантов есть раненые.

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Автор: Михайло Гема